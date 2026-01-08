ASCOLTI TV 7 GENNAIO 2026 | A TESTA ALTA PARTE COL BOTTO 4.2 MLN E 24,1% TEMPI SUPPLEMENTARI SCI ALPINO VOLA LA RUOTA DI GERRY 27,1%

Gli ascolti tv di mercoledì 7 gennaio 2026 registrano risultati vari tra programmi sportivi e intrattenimento. A Testa Alta ha ottenuto 4,2 milioni di spettatori e il 24,1%, mentre la Ruota di Gerry ha raggiunto il 27,1%. La serata si è aperta con il debutto di A Testa Alta, seguita da Tempi Supplementari e le competizioni di sci alpino, offrendo una panoramica completa delle preferenze del pubblico.

ASCOLTI TV 7 GENNAIO 2026 • MERCOLED Ì •. Gli ascolti tv di mercoledì 7 gennaio 2026 con il debutto di A Testa Alta, Tempi Supplementari e lo Sci Alpino. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina News – x + x Tg1 – x UnoMattina – x Storie Italiane – x + x É Sempre Mezzogiorno! – x Tg1 – x Tg1 Economia – x La Volta Buona – x La Volta Buona – x Il Paradiso delle Signore – x Tg1 – x Pres. Vita in Diretta – x Vita in Diretta – x L'Eredità – x L'Eredità – x Tg1 – x Cinque Minuti – x Affari Tuoi – 23.20 Tempi Supplementari – x Tempi Supplementari – x Porta a Porta – x Prima Pagina Tg5 – x Tg5 – x Mattino 5 – x + x Forum – x Tg5 – x Beautiful – x Io Sono Farah – x Forbidden Fruit – x Uomini e Donne – x La Forza di Una Donna – x Amici di Maria De Filippi – x Dentro La Notizia – x Dentro La Notizia: Le Voci – x Caduta Libera – x Caduta Libera – x Tg5 – x Gira La Ruota della Fortuna – x La Ruota della Fortuna – 5775 27.

