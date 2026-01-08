Ascoli-Ternana Fabio Liverani | Un nuovo centrale mancino in difesa In uscita Giuseppe Loiacono
Fabio Liverani annuncia l'arrivo di un nuovo difensore centrale mancino, mentre Giuseppe Loiacono è in uscita. L’obiettivo del team è migliorare le prestazioni nel girone di andata, preparandosi alla sfida contro la Ternana, in programma venerdì 9 gennaio alle ore 20. La squadra lavora per rafforzare la propria compattezza e ottimizzare le strategie in vista di questa importante tranche della stagione.
Migliorare il girone di andata. Un obiettivo dichiarato e consolidato anche in previsione di Ascoli-Ternana (venerdì 9 gennaio ore 20.30). Nei primi due turni di campionato i rossoverdi avevano rimediato altrettante sconfitte. Il girone di ritorno si è inversamente aperto con il successo sul.
