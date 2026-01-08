Artigiani paure e speranza | Il caro energia frena

In un contesto di crescenti preoccupazioni legate all’aumento dei costi energetici, artigiani e piccole imprese italiane affrontano il 2026 con un misto di timore e fiducia. Sebbene le difficoltà siano evidenti, si delineano anche opportunità di resilienza e innovazione. Il percorso di ripresa richiede attenzione e determinazione, affinché le sfide possano trasformarsi in occasioni di crescita sostenibile.

Inizia con un sentimento di timore ma anche di fiducia il percorso del 2026 per artigiani e piccole imprese italiane. Dall'indagine annuale Cna – condotta su 2.500 imprese – emerge che il 53% non si esprime sulle previsioni di quest'anno, mentre il 23,8% conserva un approccio ottimistico: soprattutto tra gli under 40 la percentuale raggiunge circa il 30%. Nel Sud, il sentiment migliora, mentre restano criticità i costi energetici, la carenza di personale e la concorrenza sleale. L'incertezza deriva dal contesto internazionale e un'impresa su tre teme una flessione del fatturato. Se il quadro nazionale evidenzia una fotografia in chiaroscuro, guardando ai territori di Prato e Pistoia l'emergenza energia e il rischio di deindustrializzazione richiedono soluzioni immediate e Cna Toscana Centro ha già proposto azioni concrete.

