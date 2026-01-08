Arthur Melo rinato al Gremio ha statistiche eccezionali | quanto può incassare la Juve subito

Il Gremio ha avviato trattative con la Juventus per l'acquisto definitivo di Arthur Melo, centrocampista brasiliano di 29 anni. Dopo un periodo di crescita e miglioramento in patria, le sue recenti statistiche sono positive. La Juventus potrebbe subito beneficiare di un eventuale trasferimento, valutando le condizioni e i termini economici dell'operazione. Un'eventuale cessione rappresenta un aspetto importante per entrambe le società coinvolte.

"Arthur, eclisse sul Brasilerao": i numeri pazzeschi al Gremio del brasiliano della Juve - L'aria di casa fa bene al centrocampista, decisivo nella salvezza del Tricolor con statistiche importanti su recuperi e duelli vinti ... tuttosport.com

"Arthur torna al Gremio, accordo con la Juve" - A riferirlo è l'emittente brasiliana Radio Pachola secondo cui si attenderebbe solo la firma, prevista nelle ... corrieredellosport.it

Tuttosport - "#Arthur, eclisse sul Brasilerao": i numeri pazzeschi al Gremio del brasiliano della #Juve. "Arthur Melo è tornato a casa in estate, e il suo ritorno ha avuto un impatto immediato. A fine agosto il centrocampista brasiliano ha fatto rientro al Gre - facebook.com facebook

