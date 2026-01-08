Arte a Bergamo | in Fiera oltre sei secoli di capolavori e nuove visioni

Arte a Bergamo: dal 16 al 18 gennaio, presso la Fiera di via Lunga, si terranno in contemporanea Baf e Ifa, esposizioni dedicate a oltre sei secoli di capolavori e nuove interpretazioni artistiche. L’evento si svolge su 16.000 metri quadrati tra padiglioni, foyer e Galleria centrale, offrendo un’occasione di approfondimento e scoperta nel cuore della città.

L’EVENTO. Dal 16 al 18 gennaio Baf e Ifa si svolgeranno in contemporanea su 16.000 metri quadrati tra padiglioni A e B, foyer e Galleria centrale in via Lunga. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Arte a Bergamo: in Fiera oltre sei secoli di capolavori e nuove visioni Leggi anche: Sei secoli d’arte in mostra alla Fiera di Bergamo con 200 espositori Leggi anche: Fiera di Santa Lucia, tra tradizione e nuove visioni: si chiude un'edizione che guarda al futuro Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Giochi in Fiera incanta Bergamo: oltre cinquemila ingressi al primo weekend. –; «Giochi in Fiera», pienone a Bergamo nel primo weekend. Appuntamento al 2 gennaio; Oltre cinquemila visitatori a Giochi in Fiera, fra camposcuola degli alpini e personaggi Disney; Bergamo, come sarà scelto il nuovo vescovo: il Nunzio e la terna di candidati da sottoporre a Papa Leone per il dopo Beschi. Arte a Bergamo: in Fiera oltre sei secoli di capolavori e nuove visioni - 000 metri quadrati tra padiglioni A e B, foyer e Galleria centrale in via Lunga. ecodibergamo.it

Da BAF a IFA – Italian Fine Art, a Bergamo due fiere per sei secoli di arte - Bergamo apre il 2026 all’insegna dell’arte, con due fiere complementari, BAF - exibart.com

Bergamo, Giochi in Fiera fino al 5 gennaio - Dopo la grande partecipazione registrata nel primo fine settimana, Giochi in Fiera torna ad animare la Fiera di Bergamo per il secondo e ultimo weekend della manifestazione dedicata alla fantasia e al ... ecodibergamo.it

Il riconoscimento è stato conferito a Giusti dal magazine di arte contemporanea e cultura Inside Art per il lavoro svolto alla guida della Galleria d’arte moderna e contemporanea di Bergamo https://www.tvprato.it/il-pratese-lorenzo-giusti-nominato-miglior-diretto - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.