Art City negli scrigni dell’Università

Art City negli scrigni dell’Università propone un progetto artistico che valorizza spazi inattesi e poco conosciuti dell’ateneo. L’iniziativa invita artiste e artisti, italiani e internazionali, a intervenire in ambienti solitamente non destinati all’esposizione, trasformando luoghi dimenticati in occasioni di scoperta e riflessione. Un percorso che mira a riscoprire e riqualificare gli spazi, offrendo al pubblico nuove prospettive culturali e artistiche.

Il concetto guida è quello di invitare artiste e artisti italiani e internazionali a intervenire in spazi solitamente non fruibili a scopo espositivo, luoghi dimenticati o poco noti al grande pubblico. Se lo scorso anno lo Special Program di Art City portava il pubblico in giro per le 10 porte di Bologna dove erano state allestite altrettante opere d'arte commissionate, quest'anno la quattordicesima edizione della manifestazione – diretta da Lorenzo Balbi – dal 5 all'8 febbraio, ci porterà nei luoghi del sapere all'ombra delle Due Torri, ma quelli solitamente non fruibili a scopo espositivo, dimenticati o poco noti al grande pubblico dell' Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.

