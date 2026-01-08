Arrivano 30 pensiline elettroniche alle fermate dell' Amat display digitali con i tempi d' attesa dei mezzi
A Palermo, saranno installate trenta pensiline elettroniche alle fermate dell'Amat, dotate di display digitali che mostrano in tempo reale i tempi di attesa e gli orari dei mezzi pubblici. Queste nuove strutture sostituiranno le vecchie pensiline, migliorando l'informazione ai passeggeri e facilitando la pianificazione dei viaggi. L’installazione rappresenta un passo avanti verso un servizio di trasporto pubblico più efficiente e aggiornato.
Arrivano trenta nuove pensiline elettroniche che consentiranno di conoscere in tempo reale gli orari di passaggio e i tempi di attesa dei mezzi pubblici dell'Amat e che andranno a sostituire in diversi punti della città le strutture ormai vecchie. Il progetto costerà al Comune circa mezzo milione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
