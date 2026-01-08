Arrivano 30 pensiline elettroniche alle fermate dell' Amat display digitali con i tempi d' attesa dei mezzi

A Palermo, saranno installate trenta pensiline elettroniche alle fermate dell'Amat, dotate di display digitali che mostrano in tempo reale i tempi di attesa e gli orari dei mezzi pubblici. Queste nuove strutture sostituiranno le vecchie pensiline, migliorando l'informazione ai passeggeri e facilitando la pianificazione dei viaggi. L’installazione rappresenta un passo avanti verso un servizio di trasporto pubblico più efficiente e aggiornato.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.