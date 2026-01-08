Arriva la fiamma olimpica Bertoli tra i tedofori | | Vince tutta la comunità
Manca meno di un mese all’accensione del braciere olimpico allo stadio San Siro di Milano, segnando il ritorno dei Giochi in Italia dopo 20 anni. Bertoli, tra i tedofori, sottolinea come questa manifestazione rappresenti un momento di condivisione per tutta la comunità. L’evento inaugurale promette di essere un’occasione significativa, celebrando lo spirito olimpico e l’orgoglio nazionale.
Ormai manca meno di un mese all’accensione del braciere olimpico allo stadio San Siro di Milano, in una cerimonia inaugurale attesissima che riporterà i Giochi Olimpici in Italia a 20 anni di distanza (l’ultima volta fu Torino 2006). Nel percorso che la fiaccola sta facendo per raggiungere la sua destinazione non poteva mancare la via Emilia e non poteva mancare Modena, provincia nella quale la fiamma oggi sosta anche più a lungo che in altre zone, partendo con la lunga staffetta da Maranello (dalle 8.42 percorso scenografico tra le Ferrari) in direzione Fiorano e Sassuolo (mille studenti spettatori e ritrovo delle società sportive in piazza Grande), poi Modena e contestuale evento anche a Sestola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
