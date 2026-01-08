Arriva ChatGpt Health l' app che vuole gestire tutti i nostri dati sanitari

OpenAI ha annunciato l’arrivo di ChatGPT Health, un’area dedicata alla gestione dei dati sanitari attraverso il chatbot. Questa funzione permetterà di collegare cartelle cliniche e applicazioni di benessere come Apple Health e MyFitnessPal, offrendo agli utenti risposte più precise e integrate riguardo alla propria salute. L’obiettivo è facilitare l’accesso alle informazioni sanitarie in modo semplice e sicuro, migliorando l’esperienza di utilizzo e la gestione dei dati personali.

