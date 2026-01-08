Arresti per le bombe Celentano | La legalità ha vinto E' il nostro unico orizzonte

In seguito agli arresti relativi alle bombe, Adriano Celentano ha affermato che la legalità ha prevalso a Latina. La città dimostra di non arrendersi alla violenza, confermando che il rispetto delle leggi rappresenta il nostro obiettivo principale. Questa dichiarazione sottolinea l’impegno collettivo nel mantenere un ambiente sicuro e rispettoso delle norme fondamentali della convivenza civile.

