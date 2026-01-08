Arresti per le bombe Celentano | La legalità ha vinto E' il nostro unico orizzonte
In seguito agli arresti relativi alle bombe, Adriano Celentano ha affermato che la legalità ha prevalso a Latina. La città dimostra di non arrendersi alla violenza, confermando che il rispetto delle leggi rappresenta il nostro obiettivo principale. Questa dichiarazione sottolinea l’impegno collettivo nel mantenere un ambiente sicuro e rispettoso delle norme fondamentali della convivenza civile.
“Latina dimostra di non piegarsi alla violenza: la legalità ha vinto e continuerà a essere il nostro unico orizzonte”. Così la sindaca di latina, Matilde Celentano, commenta l’operazione delle forze dell’ordine e della Procura della Repubblica che ha portato a quattro arresti per le bombe che da. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
