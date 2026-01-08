Arresti per le bombe a Latina | La prima risposta tempestiva e concreta dello Stato | IL VIDEO
In seguito agli arresti relativi alle bombe a Latina, lo Stato ha risposto prontamente, dimostrando fermezza e competenza. La misura adottata evidenzia l'impegno delle autorità nel garantire la sicurezza pubblica e nel contrastare episodi criminosi che hanno generato preoccupazione nella comunità. Questi interventi rappresentano una risposta concreta alle minacce che hanno colpito la città, rafforzando il senso di sicurezza e di legalità.
“Lo Stato c'è. E risponde con competenza, fermezza e tempestività rispetto a episodi delittuosi gravissimi come quelli che hanno colpito la città di Latina a partire dal mese di settembre, che hanno creato moltissimo allarme sociale e un vero pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica”.Così la. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
