Aria siciliana a mediterranea a Palazzo dei Celestini
Giovedì 8 gennaio, presso Mediterranea a Palazzo dei Celestini, si terrà il concerto di Aria Siciliana, parte della rassegna Orizzonti. L’evento propone un viaggio tra le tradizioni popolari e cantautorali della Sicilia, unendo i classici della musica siciliana con le interpretazioni di artisti contemporanei. Un’occasione per scoprire e riscoprire le melodie e le storie della cultura siciliana attraverso un percorso musicale autentico e ricco di suggestioni.
LECCE - Giovedì 8 gennaio a Mediterranea il concerto di Aria Siciliana, per la rassegna Orizzonti. Un viaggio nella tradizione popolare e cantautorale della Sicilia, in cui i grandi classici della musica siciliana si incrociano con i brani dei cantori più recenti: Domenico Modugno, Rosa. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
