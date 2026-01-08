Aria siciliana a mediterranea a Palazzo dei Celestini

Giovedì 8 gennaio, presso Mediterranea a Palazzo dei Celestini, si terrà il concerto di Aria Siciliana, parte della rassegna Orizzonti. L’evento propone un viaggio tra le tradizioni popolari e cantautorali della Sicilia, unendo i classici della musica siciliana con le interpretazioni di artisti contemporanei. Un’occasione per scoprire e riscoprire le melodie e le storie della cultura siciliana attraverso un percorso musicale autentico e ricco di suggestioni.

