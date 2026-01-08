Arezzo ecco Ionita Esperienza e qualità a centrocampo ha firmato fino al 2027

Arezzo annuncia l’ingaggio di Artur Ionita, centrocampista classe 1990 proveniente dalla Triestina. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 2027, rafforzando il reparto centrale della squadra. La sua esperienza e qualità saranno a disposizione del club per la stagione in corso. L’accordo è stato ufficializzato e rappresenta un passo importante nel progetto della società.

Ufficiale il trasferimento di Artur Ionita (1990) dalla Triestina all’Arezzo. Il giocatore arriva in amaranto a titolo definitivo. Poco fa l’annuncio del club alabardato: “Arrivato a Trieste lo scorso febbraio, tra la seconda parte del passato campionato e la prima parte dell’attuale stagione, il. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

