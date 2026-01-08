Archivio di Stato insorge l' Ordine degli Architetti | No al trasferimento Messina ha diverse sedi idonee
L'Archivio di Stato di Messina sta affrontando una discussione riguardante il trasferimento delle sue sedi. Dopo la chiusura di quella di via La Farina lo scorso ottobre, alcuni chiedono di mantenere gli uffici a Messina, sottolineando la presenza di sedi idonee in città. La questione riguarda la gestione e la conservazione dei documenti storici, con un dibattito aperto tra le istituzioni e gli operatori del settore.
Uffici a Messina, documenti a Riposto. Questa la situazione dell'Archivio di Stato dopo la chiusura della sede di via La Farina lo scorso ottobre. Da allora un susseguirsi di annunci, polemiche e proteste. Messina si è mobilitata scendendo in piazza la scorsa settimana mentre gli scontri politici. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
