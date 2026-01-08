Appuntamento in Piazza | ospite Barbara Saltamartini

L’appuntamento in Piazza con Barbara Saltamartini analizza l’impatto della recente vittoria di Giorgia Meloni, che, pur non rivendicando il femminismo, ha segnato un cambiamento nel panorama politico italiano. Un’occasione per riflettere sulle nuove dinamiche e sulle sfide future, senza enfasi o sensazionalismi, in un contesto di confronto rispettoso e obiettivo.

La vittoria di Giorgia Meloni che non ha rivendicato il femminismo ha mandato in crisi il paradigma dominante. Il saggio «Belle Ciao! Come Giorgia Meloni e la destra hanno mandato in tilt il femminismo» di Barbara Saltamartini critica i dogmi del femminismo progressista, contesta l’idea di un’unica voce legittimata a parlare per le donne e rilegge Giorgia Meloni come espressione di una tradizione femminile di destra rimossa dal racconto ufficiale. Il libro denuncia un’ideologia che ha mercificato la libertà e cancellato la differenza sessuale, rilanciando identità, maternità e comunità come valori politici. 🔗 Leggi su Laverita.info

Leggi anche: “Belle ciao” di Barbara Saltamartini. Altro che femministe,”con Giorgia premier abbiamo rotto il tetto di cristallo”

