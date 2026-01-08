Appello su Facebook | in una notte Samanta ritrova fratelli e sorelle

In una notte dell'Epifania, Samanta, adottata nel Veneziano da piccola, ha ritrovato otto fratelli e sorelle grazie ai social media. Dopo anni di ricerca, è riuscita a ricostruire la storia della sua famiglia, separata dalla morte della madre. Questo esempio dimostra come le piattaforme digitali possano favorire incontri e ricongiungimenti familiari, offrendo speranza e nuovi legami a chi cerca le proprie radici.

