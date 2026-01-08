App salva bollette e ricariche laser | startup italiane green a Las Vegas

Quest’anno, startup italiane green partecipano al Consumer Electronics Show di Las Vegas, il principale evento internazionale dedicato alla tecnologia. Tra le innovazioni presentate, app per la gestione delle bollette e ricariche laser, che puntano a semplificare la vita quotidiana e promuovere soluzioni sostenibili. La presenza italiana al Ces conferma l’impegno del settore tecnologico nazionale nel contribuire a un futuro più efficiente e rispettoso dell’ambiente.

L'Italia è fra i protagonisti anche quest'anno del Consumer Electronics Show (Ces) di Las Vegas, il più importante evento tech dell'anno che si chiuderà venerdì 9 gennaio. La missione italiana, guidata dall 'Ice-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, riunisce 51 startup all'interno di un unico padiglione, vetrina delle innovazioni più promettenti del Paese con l'obiettivo di offrire al mercato internazionale soluzioni tecnologiche applicabili su larga scala. Fra queste quattro startup si occupano di energia e sostenibilità ambientale: Koala (da Apollosa, provincia di Benevento) è un'infrastruttura digitale che intende trasformare i cittadini in partecipanti attivi al mercato dell'energia rinnovabile.

