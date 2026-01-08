App salva bollette e ricariche laser | startup italiane green a Las Vegas

Da ildenaro.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quest’anno, startup italiane green partecipano al Consumer Electronics Show di Las Vegas, il principale evento internazionale dedicato alla tecnologia. Tra le innovazioni presentate, app per la gestione delle bollette e ricariche laser, che puntano a semplificare la vita quotidiana e promuovere soluzioni sostenibili. La presenza italiana al Ces conferma l’impegno del settore tecnologico nazionale nel contribuire a un futuro più efficiente e rispettoso dell’ambiente.

L’Italia è fra i protagonisti anche quest’anno del Consumer Electronics Show (Ces) di Las Vegas, il più importante evento tech dell’anno che si chiuderà venerdì 9 gennaio. La  missione italiana,  guidata dall ‘Ice-Agenzia per la promozione all’estero  e l’internazionalizzazione delle imprese italiane,  riunisce 51 startup  all’interno di un unico padiglione, vetrina delle innovazioni più promettenti del Paese con l’obiettivo di offrire al mercato internazionale soluzioni tecnologiche applicabili su larga scala. Fra queste  quattro startup si occupano di energia e sostenibilità ambientale: Koala  (da Apollosa, provincia di  Benevento)  è un’infrastruttura digitale che intende trasformare i cittadini in partecipanti attivi al mercato dell’energia rinnovabile. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

Leggi anche: Italia al Ces 2026 con Ice: innovazione, startup e tecnologia di frontiera a Las Vegas

Leggi anche: Cinque startup venete a Las Vegas per la più grande kermesse del settore: due sono padovane

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.