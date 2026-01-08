Aperta la Causa di beatificazione di don Antonio Musumeci sacerdote martire

A Sant'Alessio Siculo è stata ufficialmente aperta la Causa di beatificazione di don Antonio Musumeci, sacerdote e martire locale, ucciso dai nazisti nel 1944. L'evento si è svolto sabato 10 gennaio 2026 alle ore 18 nella chiesa parrocchiale. Questa fase rappresenta un passo importante nel percorso verso la possibile beatificazione, riconoscendo il suo impegno e il sacrificio durante un periodo difficile della storia.

Sant' Alessio Siculo ricorda il coraggio e la fede di don Antonio Musumeci. Sabato 10 gennaio 2026, alle ore 18, nella chiesa parrocchiale del paese, è stata ufficialmente aperta la Causa di beatificazione e canonizzazione del sacerdote diocesano, parroco locale, ucciso dai militari nazisti il 14.

