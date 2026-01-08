' Aperitivi culturali' nuovo format con quattro appuntamenti mensili tra arte e divulgazione

A Ferrara prende avvio il nuovo format 'Aperitivi culturali', una serie di quattro incontri mensili dedicati a arte e divulgazione. Pensati per adolescenti e giovani universitari, gli appuntamenti offrono occasioni di confronto informale, approfondimento culturale e socialità. Un'opportunità per scoprire temi artistici e culturali in un ambiente semplice e stimolante, favorendo l'incontro tra giovani interessati a condividere conoscenze e passioni.

