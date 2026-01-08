Anziani accompagnati dai giovani a fare la spesa | la proposta di Confcommercio nei quartieri

Confcommercio cesenate, attraverso il suo presidente Augusto Patrignani e i presidenti di quartiere, augura buon lavoro ai nuovi consigli di quartiere. La proposta mira a favorire l’accompagnamento degli anziani dai giovani durante la spesa, promuovendo solidarietà e integrazione nelle comunità locali. Questa iniziativa si inserisce nel percorso di collaborazione tra cittadini e istituzioni per migliorare i servizi e rafforzare il senso di comunità in quartiere.

