Anziani accompagnati dai giovani a fare la spesa | la proposta di Confcommercio nei quartieri
Confcommercio cesenate, attraverso il suo presidente Augusto Patrignani e i presidenti di quartiere, augura buon lavoro ai nuovi consigli di quartiere. La proposta mira a favorire l’accompagnamento degli anziani dai giovani durante la spesa, promuovendo solidarietà e integrazione nelle comunità locali. Questa iniziativa si inserisce nel percorso di collaborazione tra cittadini e istituzioni per migliorare i servizi e rafforzare il senso di comunità in quartiere.
Tra pochi giorni si insedieranno i nuovi consigli di quartiere e Confcommercio cesenate, attraverso il suo presidente Augusto Patrignani e i dodici presidenti di quartiere che da 15 anni si sono costituiti con i rispettivi consigli, fanno gli auguri di buon lavoro ai consiglieri eletti per lo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
