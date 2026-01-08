Antisemitismo il balletto dei ddl Un testo per il Giorno della Memoria

Il dibattito sui disegni di legge contro l’antisemitismo riflette l’importanza di affrontare consertezza e rispetto questa problematica, in vista del Giorno della Memoria del 27 gennaio. La discussione parlamentare si apre in un momento in cui è fondamentale promuovere la memoria e la sensibilità verso le vittime dell’Olocausto, mantenendo un dialogo equilibrato e attento alle diverse prospettive.

Roma, 8 gennaio 2026 – Quant’è delicato il tema dell’ antisemitismo. Specie in vista del Giorno della Memoria, 27 gennaio prossimo, anniversario della liberazione del campo di Auschwitz da parte delle truppe sovietiche. L'Australia adotterà riforme legislative per combattere l'antisemitismo Per quella data maggioranza e opposizioni della commissione Affari costituzionali del Senato vagheggiano infatti di redigere un testo base, se non proprio unificato, dei disegni di legge contro l’antisemitismo da sottoporre all’aula di Palazzo Madama e ancor più alla comunità ebraica e il Paese intero: due di centrodestra (Romeo e Gasparri) e due di centrosinistra (Scalfarotto e Delrio). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Antisemitismo, il balletto dei ddl. “Un testo per il Giorno della Memoria” Leggi anche: Antisemitismo: Scalfarotto, 'ddl sia approvato entro Giorno della Memoria' Leggi anche: Antisemitismo: Lombardo (Azione), 'sì a ddl Delrio entro Giorno della Memoria' La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Antisemitismo, il balletto dei ddl. “Un testo per il Giorno della Memoria”. Antisemitismo, il balletto dei ddl. “Un testo per il Giorno della Memoria” - Incardinata ieri la proposta Delrio, ma la tentazione è arrivare a un provvedimento bipartisan entro il 27 gennaio. quotidiano.net

Antisemitismo, incardinato in Senato il ddl Delrio, Pd annuncia testo - Il ddl Delrio sull'antisemitismo è stato incardinato oggi in commissione Affari costituzionali al Senato, ma sul ... notizie.tiscali.it

Antisemitismo, parte l’iter del ddl Delrio. Attesa per un nuovo testo Pd - Il provvedimento dell’ex ministro dei Trasporti verrà incardinato in commissione Affari costituzionali a Palazzo Madama ... repubblica.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.