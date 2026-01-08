Anthony Joshua si ritira Tyson Fury torna | ecco perché non sono una buona notizia per il solito teatrino dei pesi massimi

Anthony Joshua potrebbe ritirarsi dalla boxe dopo un tragico incidente in Nigeria che ha coinvolto persone a lui vicine. Contestualmente, Tyson Fury torna sui ring, alimentando il classico duello tra i pesi massimi. Questa situazione modifica gli equilibri nel panorama della categoria, rendendo meno prevedibile il futuro delle sfide più attese e influenzando il tradizionale teatrino delle pesi massimi.

Dopo il drammatico incidente stradale avvenuto in Nigeria, dove hanno perso la vita due suoi cari amici e collaboratori, Anthony Joshua sembrerebbe intenzionato a dire addio alla boxe. Manca l’ufficialità, ma lo zio Adedamola ha lasciato trapelare che il match farlocco di dicembre vinto con lo youtuber Jake Paul possa essere l’ultimo in carriera per il peso massimo inglese. AJ è stato campione olimpico (a Londra vittoria immeritata sul nostro Cammarelle ), campione del mondo unificato per due volte e gallina dalle uova d’oro per la Matchroom di Eddie Hearn perché il ragazzo classe 1989 ha saputo riempire gli stadi come forse nessun altro nell’ultimo decennio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

