Annullata l' interdittiva antimafia all' oleificio Quitadamo l' avv Sodrio | Vivere qui non significa essere mafiosi!

L’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Foggia nei confronti dell'oleificio Quitadamo è stata annullata. L’avvocato Sodrio commenta che vivere e lavorare in questa comunità non implica affiliazioni mafiose. La vicenda riguarda il frantoio situato a Monte Sant’Angelo, in località Macchia, e l’attenzione si concentra sulla tutela della reputazione e delle attività imprenditoriali del territorio.

Annullata l’interdittiva antimafia spiccata dalla Prefettura di Foggia a carico di un oleificio-frantoio in località ‘Macchia’, a Monte Sant’Angelo, riconducibile all’Azienda Agricola Quitadamo. Lo ha stabilito Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale; la decisione è stata presa in Camera di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

