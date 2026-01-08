Anno nuovo vecchie abitudini L’Africa al centro delle mire cinesi

L’Africa continua a rappresentare un ambito di interesse strategico, con la Cina che rafforza le proprie relazioni attraverso accordi e collaborazioni. Sebbene spesso presentato come un viaggio di lavoro, dietro le formalità si nascondono obiettivi economici e geopolitici ben definiti. Questa dinamica evidenzia come le relazioni internazionali siano spesso più complesse di quanto appaiano, richiedendo un’analisi attenta e obiettiva.

Ufficialmente è un viaggio di lavoro, ma dietro strette di mano e sorrisi ci sono interessi ben precisi. La Cina, e non è un mistero, ha da tempo rimesso nel mirino l’Africa, dopo averne devastato l’economia a suon di prestiti dalle clausole a dir poco opache, quando non platealmente vessatorie. Questo è d’altronde il secolo delle terre rare, dove chi ha più minerali critici per sostenere l’industria tecnologica e gli armamenti, vince la partita. Non è un caso che gli Stati Uniti siano direttamente scesi in campo, unitamente all’Europa per mezzo del Piano Mattei di concezione italiana, proprio per contrastare la nuova avanzata cinese. 🔗 Leggi su Formiche.net

