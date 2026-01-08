Animal Republic | a Palazzo Bonocore il finissage della personale di Valentina De Martini

Si conclude presso Palazzo Bonocore la mostra personale di Valentina De Martini, intitolata “Animal Republic”. L’esposizione presenta una serie di opere che raffigurano animali fantastici e colori vivaci, creando un ambiente immaginifico e suggestivo. Il finissage rappresenta un’occasione per apprezzare il lavoro dell’artista e riflettere sulla sua capacità di combinare fantasia e sensibilità artistica in un contesto storico e culturale.

Elefanti gialli, ippopotami verde acqua, cerbiatti rosa, pecore viola, tigri curiose e balene che fluttuano nell’aria: gli animali fantastici di Valentina De Martini hanno accompagnato le feste a Palazzo Bonocore.Venerdì 9 gennaio alle 18.30 è in programma il finissage della personale “Animal. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: "Animal Republic", gli animali pop di Valentina De Martini in mostra a Palazzo Bonocore Leggi anche: "Florio Experience" a Palazzo Bonocore: degustazione e racconto della Palermo Felicissima La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Cosa fare nel weekend a Palermo e non solo: tra laboratori, concerti e (tanti) spettacoli; Cosa fare a Palermo nel primo weekend del 2026: giochi, cabaret e Domenica al museo; Cosa fare a Palermo il 6 gennaio: tutti gli appuntamenti per celebrare l'Epifania. Valentina De Martini. Animal Republic - Animal Republic è la nuova personale di Valentina De Martini che si inaugura sabato 29 novembre alle 18 a Palazzo Bonocore. itinerarinellarte.it A Palazzo Bonocore rivive la "Palermo felicissima" - Palermo ritrova l’antico palazzo che osserva dall'alto la sua piazza più nota, una delle più antiche, tra la celebre fontana e la sede del Municipio, e rilancia da qui, in mezzo ai vicoli, le piazze, ... tg24.sky.it Nel ritrovato Palazzo Bonocore in mostra la "Palermo felicissima" - Nel servizio le interviste a Letizia Casuccio, Direttore generale di Coopculture e Luca Pintacuda, Direttore creativo e fondatore di Odd Agency "Palazzo Bonocore aspira a diventare una delle “bussole ... rainews.it Palazzo Bonocore. Daria Novo · Jungle Hangout. Vi aspettiamo questo venerdì 9 gennaio insieme a Valentina De Martini per una visita guidata in occasione del finissage della mostra “Animal Republic” Venerdì 9 gennaio 2026 ore 18:30 Pal - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.