Animal Republic | a Palazzo Bonocore il finissage della personale di Valentina De Martini

Si conclude presso Palazzo Bonocore la mostra personale di Valentina De Martini, intitolata “Animal Republic”. L’esposizione presenta una serie di opere che raffigurano animali fantastici e colori vivaci, creando un ambiente immaginifico e suggestivo. Il finissage rappresenta un’occasione per apprezzare il lavoro dell’artista e riflettere sulla sua capacità di combinare fantasia e sensibilità artistica in un contesto storico e culturale.

Elefanti gialli, ippopotami verde acqua, cerbiatti rosa, pecore viola, tigri curiose e balene che fluttuano nell’aria: gli animali fantastici di Valentina De Martini hanno accompagnato le feste a Palazzo Bonocore.Venerdì 9 gennaio alle 18.30 è in programma il finissage della personale “Animal. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

