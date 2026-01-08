Angelo Bonelli umiliato in tv dalla ragazza venezuelana | Ma di cosa parla?

Durante il programma di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, si è discusso nuovamente della situazione in Venezuela, con particolare attenzione alle recenti dichiarazioni di Angelo Bonelli. La puntata ha affrontato vari aspetti della crisi venezuelana, offrendo analisi e approfondimenti su un tema di attualità e rilevanza politica.

A 4 di sera, il programma di approfondimento politico di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio si è tornati a parlare di quanto accaduto in Venezuela. Ospite della puntata Angelo Bonelli, molto critico sull'operato di Donald Trump. Il co-portavoce dei Verdi è stato però spianato da due venezuelane in collegamento. "La sua azione secondo me è giusta perché Trump ha catturato il presidente illegittimo del Venezuela - ha spiegato la prima venezuelana -. Maduro è un narcotrafficante, un dittatore da 26 anni. È da 26 anni che noi volevamo che succedesse questo. Noi per tanti anni abbiamo alzato la voce, abbiamo chiamato le organizzazioni internazionali che ci hanno voltato le spalle. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

