Andrea Pazienza lite sul maxi dipinto di Cesena ritrovato | fu gettato via e ora non si sa di chi è

A Cesena è stata ritrovata un’opera di Andrea Pazienza, lo storico fumettista scomparso nel 1988. Il maxi dipinto, noto come “Zanardi equestre”, è stato oggetto di una recente disputa, dopo essere stato gettato via. Attualmente, l’origine e la proprietà dell’opera risultano ancora non chiare, sollevando interrogativi sulla sua provenienza e sul suo destino.

Cesena, 8 gennaio 2026 – Cavalca ancora imponente, quantomeno nell'immaginario dei cesenati, lo ' Zanardi equestre ' uscito dal pennello inquieto di Andrea Pazienza, il geniale fumettista marchigiano deceduto a 32 anni nel 1988. Ma in questi giorni, a Cesena, circola ben più dell'immaginario di quel gigantesco dipinto (almeno tre metri per quattro) di vernice su truciolato che, nel 1985, fu commissionato dal Comune per abbellire la copertura in legno collocata intorno alla cinquecentesca fontana del Masini di piazza del Popolo sottoposta a restauro. Il dipinto di Andrea Pazienza che si credeva perduto è stato conservato da Riccardo Pieri. Dopo aver abbellito un pannello del restauro della fontana Masini, era stato smontato e abbandonato.

