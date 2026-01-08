Andrea Mainardi papà per la terza volta è nata Vittoria | Anna sei stata straordinaria benvenuta piccolina
Andrea Mainardi e Anna Tripoli sono diventati genitori per la terza volta con la nascita di Vittoria, avvenuta il 7 gennaio. L’annuncio ufficiale è stato dato da Antonella Clerici durante una trasmissione televisiva, sottolineando l’arrivo di un nuovo membro nella loro famiglia. Un momento di gioia che segna un’altra tappa importante per la coppia, che continua a condividere con il pubblico la propria quotidianità.
Andrea Mainardi e Anna Tripoli di nuovo genitori. Il 7 gennaio è nata Vittoria. L'annuncio in TV di Antonella Clerici: "La nostra famiglia si allarga". 🔗 Leggi su Fanpage.it
