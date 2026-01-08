Andrade commenta il suo ritorno | AEW vamos a romperla!

Andrade El Ídolo è tornato ufficialmente nella AEW, segnando un nuovo capitolo nella sua carriera. Con entusiasmo e determinazione, ha dichiarato: “AEW, vamos a romperla!” Il suo ritorno è stato accolto con interesse dai fan e dagli addetti ai lavori, confermando il suo ruolo di protagonista nel panorama del wrestling professionistico.

Andrade El Ídolo è ufficialmente tornato nella AEW e non ha perso tempo nel far sapere al mondo intero cosa ne pensa. Dopo settimane di speculazioni e incertezze legali, Andrade ha fatto un ritorno a sorpresa durante l'episodio di AEW Dynamite del 7 gennaio 2026. Dopo un'imboscata post-incontro durante un match a tre che coinvolgeva The Young Bucks & Jack Perry vs The Demand, Andrade si è rivelato essere l'aggressore mascherato alleato della stable di Don Callis, preparando il terreno per un importante cambiamento di potere nella divisione tag. Ora, per la prima volta dalla sua ricomparsa in televisione con la AEW, Andrade ha parlato pubblicamente del suo ritorno.

