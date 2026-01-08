Ancora in Svizzera due giovanissimi feriti italiani non trasportabili | impossibile qualsiasi trasferimento

In Svizzera, due giovani italiani gravemente feriti nell’incendio di Crans-Montana non sono trasportabili, rendendo impossibile il trasferimento. La situazione richiede monitoraggi costanti e decisioni quotidiane, mentre si attende una soluzione adeguata per i feriti più gravi. La vicenda evidenzia le difficoltà e le sfide legate a questa emergenza, mantenendo alta l’attenzione sulle condizioni dei coinvolti.

È un'attesa difficile, fatta di monitoraggi continui e decisioni rinviate giorno per giorno, i destini dei feriti più gravi dell'incendio scoppiato nel bar Le Costellation di Crans-Montana. Alcuni di loro, a causa dell'instabilità clinica, non possono essere trasferiti e restano ricoverati nei centri specializzati svizzeri dove sono stati presi in carico fin dalle prime ore dopo il rogo. A Zurigo è ancora ricoverato uno studente milanese di 16 anni della classe 3D del liceo Virgilio. Le sue condizioni vengono definite serie e non ancora stabilizzate dall'équipe medica che lo ha valutato nelle ultime ore.

