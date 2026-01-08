Ancora aule fredde al Bonfantini gli studenti restano fuori da scuola
Oggi, giovedì 8 gennaio, molte aule della scuola Bonfantini di Novara rimangono vuote, poiché numerosi studenti non sono entrati in classe. La situazione evidenzia ancora una volta le difficoltà legate alle condizioni ambientali e alle conseguenze di eventuali disservizi, lasciando gli studenti fuori dall’istituto e sollevando questioni sulla gestione degli spazi scolastici.
Anche oggi, giovedì 8 gennaio, molti degli studenti del Bonfantini di Novara non sono entrati in classe.Il motivo? Le aule ancora fredde. Già ieri, mercoledì 7 gennaio, al rientro dalle vacanze studenti, insegnanti e personale scolastico avevano trovato la scuola al freddo a causa di un guasto. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Leggi anche: Colli Aniene, ci sono i topi nella scuola: gli studenti restano fuori per protesta
Leggi anche: "Aule fredde e bagni impraticabili". Lo sciopero degli studenti
Dieci gradi in aula: protesta degli studenti al Bonfantini.
Aule fredde al liceo delle scienze umane di Empoli: "Il riscaldamento non va, studenti costretti a portare coperte" - "L’aula di mia figlia è al freddo da quando è iniziato l’inverno e la temperatura oggi, al rientro dalle vacanze, è di 13 gradi". gonews.it
Aule gelate all’Einaudi di Varese: studenti mandati a casa prima - Il malfunzionamento della linea di riscaldamento costringe la scuola a spostare alcune classi e a far uscire anticipatamente altri studenti ... laprovinciadivarese.it
Aule fredde all’asilo. Arcobaleno - Subito una brutta sorpresa a Villasanta alla riapertura delle scuole dopo la pausa natalizia, alcuni genitori hanno segnalato disservizi ... msn.com
Nota di alcuni genitori a StatoQuotidiano #manfredonia Secondo quanto segnalato da alcuni genitori, “al rientro a scuola gli studenti sarebbero stati costretti a seguire le lezioni in aule particolarmente fredde, con termosifoni spenti o non funzionanti, in condizi facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.