Ancona si amplia il servizio farmaceutico territoriale all’ex Crass | c' è un' assunzione

Ancona amplia il servizio farmaceutico territoriale all’ex Crass con l’introduzione di due aperture pomeridiane settimanali. L’iniziativa, in vigore da questa settimana, mira a garantire un accesso più flessibile ai medicinali per i cittadini, migliorando i servizi offerti nel rispetto delle esigenze della comunità. L’ampliamento degli orari si inserisce in un progetto di potenziamento del servizio farmaceutico locale, assicurando una maggiore disponibilità di assistenza.

Ancona, 8 gennaio 2025 - Due aperture pomeridiane per il Servizio Farmaceutico Territoriale all’ex Crass di Ancona: da questa settimana vengono ampliati gli orari per la distribuzione di medicinali alla cittadinanza. nelgi ultimi giorni si erano formate lunghe code di clienti, in attesa, all'addiaccio, come riportato dal Carlino. Il servizio, situato presso la palazzina numero 11 dell’ex Crass, in viale Colombo 106, amplia gli orari del front office al pubblico e da questa settimana le aperture sono articolate come segue: il lunedì dalle 14,30 alle 16,30, il martedì dalle 9,30 alle 12,30, il mercoledì dalle 9,30 alle 12,30 e il pomeriggio dalle 14,30 alle 16,30, il giovedì dalle 9,30 alle 12,30 e infine il venerdì dalle 9,30 alle 12,30. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

