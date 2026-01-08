Ancona sempre più città universitaria | arriva la nuova University Card tra sconti cultura e servizi Appello ai commercianti
Ancona si afferma come città universitaria, con l’introduzione della nuova “University Card”. Questa iniziativa, presentata presso il Comune, offre agli studenti accesso a sconti, opportunità culturali e servizi dedicati. L’obiettivo è valorizzare il ruolo della città come ambiente di vita e studio, promuovendo l’integrazione tra studenti e comunità locale. Un’opportunità per rendere Ancona un luogo più vivace e inclusivo.
ANCONA — Non solo un luogo dove studiare, ma una città da vivere a 360 gradi. È questo l'obiettivo della nuova University Card, presentata presso il Comune. Si tratta di un'iniziativa ambiziosa, nata dalla sinergia tra l'amministrazione comunale, l'Università Politecnica delle Marche e le. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
