Ancona l’assessore Battino presenta la University Card | Città più accessibile per 18 mila studenti - VIDEO

L’assessore alle Politiche Giovanili, Marco Battino, ha presentato la nuova University Card, un documento digitale pensato per facilitare l’accesso ai servizi per circa 18.000 studenti dell’Università Politecnica delle Marche. Dopo mesi di preparazione, questa iniziativa mira a rendere Ancona più accessibile e inclusiva per la comunità studentesca, offrendo strumenti pratici e digitali per migliorare la vita quotidiana degli universitari in città.

