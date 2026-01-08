Anche l’Università di Firenze nel progetto di Poste Italiane | ecco il prototipo green per la consegna della posta

L'Università di Firenze prende parte al progetto di Poste Italiane, contribuendo allo sviluppo di un nuovo prototipo di veicolo per le consegne postali. Si tratta di una cargo e-bike, progettata per essere più sostenibile e efficiente rispetto ai mezzi tradizionali. Questa collaborazione rappresenta un passo importante verso soluzioni di consegna più ecologiche, in linea con le strategie di riduzione dell’impatto ambientale.

Firenze, 8 gennaio 2026 – Addio alle vecchie biciclette, ora arriva la cargo e-bike: nel team di progettazione del nuovo prototipo di veicolo leggero di Poste Italiane spicca anche l’ Università di Firenze. La nuova sperimentazione di Poste Italiane. La nuova sperimentazione di Poste Italiane riguarda nuovi prototipi di veicoli leggeri e completamente green per sviluppare il servizio di recapito di posta e pacchi. In collaborazione con il Centro nazionale per la mobilità sostenibile MoSt e in partnership con aziende dell'automotive, Poste Italiane sta lavorando sullo sviluppo di prototipi di cargo e-bike elettrici a tre ruote. 🔗 Leggi su Lanazione.it

