Anche a Salerno concluse le nomine da GPS | via libera alle graduatorie d’istituto
L’Ufficio scolastico provinciale di Salerno ha annunciato la conclusione delle operazioni di nomina da GPS per l’anno scolastico 2025/2026. Con questa comunicazione, si finalize le graduatorie d’istituto, consentendo l’avvio delle assegnazioni di incarichi e supplenze per il prossimo anno scolastico. La chiusura delle procedure rappresenta un passaggio importante nel processo di organizzazione del sistema educativo locale.
L’Ufficio scolastico provinciale di Salerno ha comunicato la chiusura delle operazioni di nomina da GPS per l’anno scolastico 20252026. Con una liberatoria indirizzata alle scuole, è stata concessa l’autorizzazione ad attingere direttamente dalle graduatorie d’istituto per coprire i posti ancora scoperti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Supplenze docenti 2025/26: nomine da GPS concluse anche a Frosinone
Leggi anche: Supplenze docenti 2025/26, nomine da GPS concluse a Torino
Supplenze docenti 2025/26: nomine da GPS concluse anche a Frosinone - Anche l'Ambito territoriale di Frosinone ha comunicato di aver concluso da GPS per il conferimento degli incarichi a tempo determinato. orizzontescuola.it
Video Star. . Epifania: concluse le festività natalizie - facebook.com facebook
Concluso con successo a Salerno il meeting ‘Co-programmare con i giovani’ x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.