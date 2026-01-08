Ampliamento dell’aeroporto Il comitato InPista | Pieno sostegno basta con i no ideologici

Il comitato InPista esprime il proprio sostegno all’ampliamento dell’aeroporto di Fiumicino, includendo la realizzazione della Quarta Pista e il piano di ripermetrazione della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano. Composto da famiglie di imprenditori con radici sul territorio, il comitato si impegna a favorire un progetto che mira a migliorare l’infrastruttura, pur mantenendo un approccio equilibrato e concreto, senza lasciarsi influenzare da posizioni ideologiche

Fiumicino, 8 gennaio 2026 – “Il nostro comitato, composto da famiglie di imprenditori radicate sul territorio da decenni, ha seguito con attenzione e partecipato ai lavori consiliari relativi al progetto di realizzazione della Quarta Pista dell’Aeroporto Internazionale “Leonardo da Vinci” di Fiumicino e al piano di ripermetrazione della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano presentato da ENAC e da Aeroporti di Roma, dichiarando il proprio convinto sostegno all’iniziativa. Dopo aver ascoltato con attenzione le diverse posizioni emerse nel dibattito pubblico nonché nelle commissioni consiliari, il comitato ritiene che la riorganizzazione infrastrutturale dell’aeroporto rappresenti la più grande opportunità per il nostro territorio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche: La battaglia per Geal. Il Comitato tuona: "Basta con i fantasiosi gestori dell’acqua"

Leggi anche: Aeroporto di Fiumicino, le società di handling: “Pieno sostegno al Masterlplan”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

@follower Il sottosegretario Iannone smentisce voci di una sovrattassa per finanziare l'ampliamento dell'aeroporto ilfaroonline.it #news #notizie #cronaca - facebook.com facebook