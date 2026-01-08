Amom | il muro della multinazionale contro i lavoratori e le istituzioni

La vertenza Amom si è conclusa senza accordo dopo un breve incontro tra Fiom Cgil, Confindustria e il rappresentante di Oerlikon-Riri, multinazionale svizzera. L'assenza di progressi riflette le difficoltà nella negoziazione tra i lavoratori e le istituzioni, evidenziando le sfide di un confronto che sembra ancora lontano da una soluzione condivisa.

Arezzo, 8 gennaio 2026 – Vertenza Amom. Mezz’ora di colloquio e “nemici” come prima. L’incontro da remoto tra Fiom Cgil da una parte e Confindustria con il rappresentante della multinazionale svizzera Oerlikon-Riri dall’altra, si è risolto con un nulla di fatto. “Noi abbiamo chiesto il ritiro della procedura di licenziamento collettivo e loro ci hanno risposto di no. Abbiamo chiesto l’attivazione di ammortizzatori sociali che non fossero per cessazione di attività e ci hanno detto ancora di no. Un muro”. I dirigenti Fiom Antonio Fascetto e Gianni Rialti non nascondono la rabbia per il comportamento dell’azienda. 🔗 Leggi su Lanazione.it

