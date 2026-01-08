Amiro lancia lezioni di mixologia | Cultura del buon bere unica alternativa al pericoloso dilagare di spritz e shottini a due euro
Amiro inaugura le sue lezioni di mixologia, offrendo un’alternativa consapevole al diffuso consumo di spritz e shottini a basso costo. Promuoviamo una cultura del buon bere, basata su qualità, responsabilità e conoscenza, per valorizzare momenti di convivialità autentici e privi di rischi. Un’opportunità per scoprire tecniche e tradizioni che arricchiscono l’esperienza del bere con attenzione e rispetto.
L’alternativa al proliferare dei locali del centro che offrono shottini e cocktail a prezzi irrisori e con prodotti dalla qualità spesso discutibile? La cultura del buon bere, sana e responsabile. Ne è convinta Alessia Bisaccio, imprenditrice alla guida di Amiro, che inizia il 2026 aprendo ai. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
