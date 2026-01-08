Amici di Maria De Filippi anticipazioni puntata dell’11 gennaio | due allieve eliminate

Ecco le anticipazioni della puntata dell’11 gennaio di Amici di Maria De Filippi. La puntata si concentrerà sulle sfide di canto e ballo, con esibizioni e momenti di tensione. Verranno eliminate due allieve e si discuterà di chi potrebbe rischiare di lasciare la scuola nelle prossime registrazioni. Ecco tutti i dettagli sugli sviluppi e le dinamiche della puntata.

Tutti i dettagli della nuova puntata: le sfide di canto e ballo, le esibizioni, le allieve eliminate e chi rischia di lasciare la scuola nella prossima registrazione. Oggi, 8 gennaio, negli studi del Centro di Produzione Titanus Elios, è stata registrata una nuova puntata del talent show di Maria De Filippi. La messa in onda di Amici 25 è prevista per domenica 11 gennaio. Ospiti musicali di oggi Mara Sattei e Nicolò Filippucci. Nel frattempo, ecco tutto ciò che è accaduto in studio secondo le --anticipazioni** fornite da SuperGuidaTV e dall'account X AmiciNews. La gara di canto: classifica ed esibizioni La prima gara canto, dedicata alle cover 2026, ha visto trionfare Michele, che conquista il primo posto cantando Biblical e accompagnandosi al violoncello. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

