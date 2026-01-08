Amici 25 Giorgia Foglini delusa per la sfida | il duro sfogo dell’allieva

Giorgia Foglini, ballerina di Amici 25, si trova ancora in sfida. Dopo le recenti prove, l’allieva ha manifestato la sua delusione attraverso uno sfogo, evidenziando le difficoltà affrontate. La sua partecipazione continua a suscitare interesse tra i fan e gli appassionati dello show, che seguono con attenzione le dinamiche di questa edizione.

Giorgia Foglini è finita di nuovo in sfida ad Amici 25, la ballerina esprime la sua delusione durante uno sfogo. Domenica 11 gennaio 2026 andrà in onda una nuova puntata di Amici 25 su Canale 5, tra gli allievi che dovranno affrontare la sfida c’è anche Giorgia Foglini. La talentuosa ballerina, allieva nel talent show di Veronica Peparini, nella classifica stilata da Angelo Madonia e Garrison Rochelle si è posizionata nell’ultima posizione. Anche i suoi compagni di avventura l’hanno votata, lei non ha potuto negare il fatto di esserci rimasta davvero male. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale) Nel daytime di Amici 25 trasmesso ieri pomeriggio su Canale 5 Giorgia Foglini durante una chiacchierata con Paola si è lasciata andare ad un lungo sfogo. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

