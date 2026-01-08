Amici 25 anticipazioni puntata dell'11 gennaio 2026 | due allieve eliminate gli ospiti

Ecco le anticipazioni della puntata di Amici di Maria De Filippi, registrata oggi e in programmazione domenica 11 gennaio 2026 su Canale5. Durante l’episodio, si conosceranno le classifiche di canto e ballo, e saranno annunciate le due allieve eliminate. Inoltre, saranno presenti ospiti che arricchiranno la puntata con i loro interventi.

Due allieve eliminate, le classifiche di canto e di ballo e gli ospiti: ecco le anticipazioni della puntata di Amici di Maria De Filippi, registrata oggi, che andrà in onda domenica 11 gennaio 2026 dalle 14 su Canale5. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Amici 25, anticipazioni puntata del 16 novembre: l’esito dell’esame di Opi e gli ospiti Leggi anche: Amici di Maria De Filippi, anticipazioni puntata dell’11 gennaio 2026: ospiti e news | Spoiler Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Amici 25, oggi 4 gennaio niente puntata: il nuovo calendario del 2026 (e lo sprint verso il serale); Amici 25 riparte mercoledì 7 gennaio 2026 su Canale5, l'annuncio ufficiale; Amici 25, crollo per Flavia: urla e porte sbattute per la maglia sospesa (video); Amici 25, Flavia disperata per la maglia sospesa: Io non me ne vado. Merito di stare qua dentro (VIDEO). Amici 25, le Anticipazioni della puntata di domenica 11 gennaio 2026: due eliminazioni inaspettate - Le anticipazioni della nuova puntata della 25esima edizione di Amici, che andrà in onda domenica 11 genanaio 2026 su Canale 5. comingsoon.it

Amici 25, anticipazioni quattordicesima puntata: torna Nicolò Filippucci - Amici 25: le anticipazioni della quattordicesima puntata, in onda su Canale 5 domenica 11 gennaio 2026. davidemaggio.it

Amici 25, anticipazioni puntata dell’11 gennaio 2026: due allieve eliminate, gli ospiti - Due allieve eliminate, le classifiche di canto e di ballo e gli ospiti: ecco le anticipazioni della puntata di Amici di Maria De Filippi, registrata oggi, che andrà in onda domenica 11 gennaio 2026 ... fanpage.it

Amici 25, spoiler registrazione 21 dicembre eliminato, classifica canto e ballo ed esito delle sfid

#anticipazionitv Amici 25, riprende il daytime: ecco i dettagli>>> https://shorturl.at/x0Jou - facebook.com facebook

Gli amici di Giovanni Tamburi si sono abbracciati a lungo attorno al feretro del 16enne, morto durante il rogo di Crans-Montana. I funerali della vittima si sono tenuti nella cattedrale di San Pietro, a Bologna. #cransmontana #giovannitamburi #funerali x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.