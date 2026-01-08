Amianto nelle divise | risarcimento per la moglie di un militare residenti a Taranto Primo grado

Il Tribunale Civile di Roma ha condannato il Ministero della Difesa al risarcimento per Paola Maria Santospirito, moglie del militare Leonardantonio Mastrovito, vittima dell’amianto durante oltre trent’anni di servizio. Il militare, riconosciuto invalido al 100%, ha contratto patologie nocive a causa dell’esposizione a sostanze pericolose. La sentenza di primo grado sottolinea l’importanza della tutela dei lavoratori e delle loro famiglie in casi di esposizione a sost

Di seguito il comunicato: Il Tribunale Civile di Roma ha condannato il Ministero della Difesa al risarcimento dei danni in favore di Paola Maria Santospirito, moglie del Luogotenente Leonardantonio Mastrovito, militare della Marina Militare riconosciuto vittima del dovere e invalido al 100% per patologie contratte a causa dell’ esposizione ad amianto e ad altre sostanze altamente nocive durante oltre trent’anni di servizio, comprese missioni all’estero e nei Balcani. Entrambi sono attualmente residenti a Taranto. Il giudice Corrado Cartoni ha riconosciuto che l’esposizione professionale del militare a amianto, uranio impoverito e altri agenti tossico-nocivi ha determinato una contaminazione domestica indiretta della moglie, avvenuta attraverso la manipolazione degli indumenti da lavoro e delle divise, riconoscendo un chiaro nesso causale con le gravi patologie della donna. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

