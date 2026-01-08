Amianto nelle divise | risarcimento per la moglie di un militare residenti a Taranto Primo grado
Il Tribunale Civile di Roma ha condannato il Ministero della Difesa al risarcimento per Paola Maria Santospirito, moglie del militare Leonardantonio Mastrovito, vittima dell’amianto durante oltre trent’anni di servizio. Il militare, riconosciuto invalido al 100%, ha contratto patologie nocive a causa dell’esposizione a sostanze pericolose. La sentenza di primo grado sottolinea l’importanza della tutela dei lavoratori e delle loro famiglie in casi di esposizione a sost
Di seguito il comunicato: Il Tribunale Civile di Roma ha condannato il Ministero della Difesa al risarcimento dei danni in favore di Paola Maria Santospirito, moglie del Luogotenente Leonardantonio Mastrovito, militare della Marina Militare riconosciuto vittima del dovere e invalido al 100% per patologie contratte a causa dell’ esposizione ad amianto e ad altre sostanze altamente nocive durante oltre trent’anni di servizio, comprese missioni all’estero e nei Balcani. Entrambi sono attualmente residenti a Taranto. Il giudice Corrado Cartoni ha riconosciuto che l’esposizione professionale del militare a amianto, uranio impoverito e altri agenti tossico-nocivi ha determinato una contaminazione domestica indiretta della moglie, avvenuta attraverso la manipolazione degli indumenti da lavoro e delle divise, riconoscendo un chiaro nesso causale con le gravi patologie della donna. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Leggi anche: Amianto: sentenza, risarcimento di 500mila euro ai familiari di un militare tarantino Morto dieci anni fa
Leggi anche: Amianto nel policlinico Militare, risarcimento da 750mila euro ai parenti di una lavoratrice morta nel 2009
Amianto portato a casa con le divise militari: sentenza storica contro la Difesa condannata per contaminazione della moglie di militare Vittima del Dovere - Amianto portato a casa con le divise militari: sentenza storica contro la Difesa condannata per contaminazione della moglie di militare Vittima del ... ilsipontino.net
Amianto sui traghetti FS, il Tribunale di Messina condanna Rfi: risarcimento da 1,2 milioni agli eredi di un ex dipendente - Riconosciuto il nesso tra esposizione professionale e mesotelioma pleurico. msn.com
Amianto killer, maxi risarcimento: oltre 300mila euro agli eredi. Condannato il ministero della Difesa - La Spezia, 23 dicembre 2024 – Per due anni aveva prestato servizio di leva al Centro addestramento reclute della Marina Militare presso l’Arsenale della Spezia, operando come elettricista sulle navi ... lanazione.it
La sezione lavoro del Tribunale di Messina ha condannato Rete Ferroviaria Italiana spa (RFI), la società che ha ereditato le infrastrutture dalle storiche Ferrovie dello Stato, per la morte di un suo ex dipendente #ferroviedellostato #amianto - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.