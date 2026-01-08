Ambiente dalla Regione oltre 6 milioni per il risanamento del territorio calabrese

La Regione Calabria ha stanziato oltre 6 milioni di euro per interventi di risanamento ambientale. L’obiettivo è supportare gli enti locali nella riqualificazione delle aree degradate e nel contrasto all’abbandono dei rifiuti. Questa iniziativa si inserisce nel percorso di tutela del territorio e di promozione di un ambiente più sostenibile per le comunità calabresi.

La Regione Calabria prosegue con determinazione il proprio percorso di tutela ambientale e di contrasto al degrado del territorio, sostenendo concretamente gli enti locali impegnati nella riqualificazione delle aree compromesse dall’abbandono dei rifiuti.In questo quadro, la Regione ha approvato. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

