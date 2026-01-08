Amarezza Tolentino | Grave l’errore arbitrale

Amarezza Tolentino commenta una decisione arbitrale che ha influenzato la finale di Coppa Italia di Eccellenza, definendola un grave errore. La squadra esprime rammarico per il risultato, sottolineando l’importanza di un arbitraggio corretto in incontri di tale rilevanza. La partita, conclusasi con una sconfitta, evidenzia come episodi di questo genere possano incidere significativamente sull’esito delle competizioni sportive.

"Resta solamente un grande rammarico per come è arrivata la sconfitta, perché un errore arbitrale così grave non può accadere in una finale di Coppa Italia di Eccellenza ". Giorgio Crocetti, direttore sportivo del Tolentino, esprime l’amarezza per il modo in cui la formazione cremisi ha perso la finale con il K Sport Montecchio Gallo. Il diesse si riferisce in particolare all’episodio della seconda rete realizzata dai pesaresi quando non è stato sanzionato il chiaro fallo sul portiere cremisi Marricchi. "Il nostro numero uno – dice – subisce un chiaro fallo nella mischia che non è stato segnalato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net

