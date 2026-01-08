Amandine Ohayon nuova ceo di Givenchy
Amandine Ohayon è stata nominata nuova amministratrice delegata di Givenchy, secondo l’annuncio di LVMH. Questa nomina segna un cambiamento significativo nella leadership della maison di moda, parte della più grande realtà del settore del lusso. Ohayon assume il ruolo di guida strategica di Givenchy, con l’obiettivo di consolidare la posizione del brand nel mercato globale.
Importante cambio al vertice di Givenchy. LVMH, il più grande gruppo di lusso al mondo, ha affidato l’incarico di amministratrice delegata della maison a Amandine Ohayon. Prende il posto di Alessandro Valenti, che assumerà il ruolo di vice direttore generale con responsabilità sulle attività commerciali di Christian Dior Couture. Ohayon riporterà a Pietro Beccari, presidente e cei di LVMH Fashion Group e presidente e ceo di Louis Vuitton. Chi è Amandine Ohayon. Ohayon è una figura nota nell’industria del lusso, con un passato che comprende ruoli dirigenziali in ambito beauty e fashion in gruppi di primo piano. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Leggi anche: E se vi dicessimo che Paul Simonon e Rooney Mara sono i protagonisti della nuova campagna Givenchy?
Leggi anche: Laura Burdese nuova ceo di Bulgari
Amandine Ohayon è la nuova Ceo di Givenchy; Gruppo Lvmh, Amandine Ohayon è la nuova Ceo di Givenchy; Givenchy sceglie Amandine Ohayon come ceo; LVMH: Amandine Ohayon nuova CEO di Givenchy.
Givenchy, una donna al comando - Amandine Ohayon è la nuova CEO della Maison: una scelta che parla al futuro della moda. esquire.com
Amandine Ohayon è la nuova Ceo di Givenchy - La manager prenderà il posto il 9 gennaio di Alessandro Valenti che lascia la guida della maison disegnata da Sarah Burton per approdare in Christian Dior Couture come responsabile delle attività comm ... it.fashionnetwork.com
Nuove nomine in Lvmh. Amandine Ohayon prende il timone di Givenchy - A partire da domani, 9 gennaio 2026, la manager succederà ad Alessandro Valenti ... pambianconews.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.