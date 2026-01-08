amandine ohayon nuova ceo di givenchy

Amandine Ohayon è stata nominata nuova amministratrice delegata di Givenchy, secondo l’annuncio di LVMH. Questa nomina segna un cambiamento significativo nella leadership della maison di moda, parte della più grande realtà del settore del lusso. Ohayon assume il ruolo di guida strategica di Givenchy, con l’obiettivo di consolidare la posizione del brand nel mercato globale.

Importante cambio al vertice di Givenchy. LVMH, il più grande gruppo di lusso al mondo, ha affidato l’incarico di amministratrice delegata della maison a Amandine Ohayon. Prende il posto di Alessandro Valenti, che assumerà il ruolo di vice direttore generale con responsabilità sulle attività commerciali di Christian Dior Couture. Ohayon riporterà a Pietro Beccari, presidente e cei di LVMH Fashion Group e presidente e ceo di Louis Vuitton. Chi è Amandine Ohayon. Ohayon è una figura nota nell’industria del lusso, con un passato che comprende ruoli dirigenziali in ambito beauty e fashion in gruppi di primo piano. 🔗 Leggi su Lettera43.it

