Alvaro Morata con Elena Alice Campello si infuria e svela la verità
Recenti indiscrezioni hanno messo in discussione il rapporto tra Alvaro Morata e Alice Campello. Secondo alcuni media spagnoli, il calciatore sarebbe coinvolto con una donna di nome Elena, alimentando voci di una possibile crisi nella coppia. La vicenda ha suscitato molte reazioni, tra cui quella di Alice Campello, che ha deciso di chiarire la propria posizione.
Da giorni ormai si parla di un presunto tradimento di Alvaro Morata ai danni di Alice Campello. Una relazione con una donna di nome Elena che, come svelano i media spagnoli, avrebbe conquistato il cuore del calciatore, pronto a divorziare dalla modella e influencer. Lo sfogo di Alice Campello su Instagram. I gossip che raccontano la rottura fra Alice Campello e Alvaro Morata, ma soprattutto il tradimento del calciatore e la storia con Elena, si sono diffusi in Spagna, arrivando anche in Italia dove la notizia è stata riportata da Gabriele Parpiglia. Dopo settimane di silenzio l’influencer ha deciso di reagire e si è sfogata su Instagram, commentando il presunto triangolo amoroso con il marito ed Elena Sirigu. 🔗 Leggi su Dilei.it
