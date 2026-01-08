Recenti indiscrezioni hanno messo in discussione il rapporto tra Alvaro Morata e Alice Campello. Secondo alcuni media spagnoli, il calciatore sarebbe coinvolto con una donna di nome Elena, alimentando voci di una possibile crisi nella coppia. La vicenda ha suscitato molte reazioni, tra cui quella di Alice Campello, che ha deciso di chiarire la propria posizione.

Da giorni ormai si parla di un presunto tradimento di Alvaro Morata ai danni di Alice Campello. Una relazione con una donna di nome Elena che, come svelano i media spagnoli, avrebbe conquistato il cuore del calciatore, pronto a divorziare dalla modella e influencer. Lo sfogo di Alice Campello su Instagram. I gossip che raccontano la rottura fra Alice Campello e Alvaro Morata, ma soprattutto il tradimento del calciatore e la storia con Elena, si sono diffusi in Spagna, arrivando anche in Italia dove la notizia è stata riportata da Gabriele Parpiglia. Dopo settimane di silenzio l’influencer ha deciso di reagire e si è sfogata su Instagram, commentando il presunto triangolo amoroso con il marito ed Elena Sirigu. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - “Alvaro Morata con Elena”, Alice Campello si infuria e svela la verità

Leggi anche: “Alvaro Morata ha tradito Alice Campello con Elena Sirigu”, l’influencer rompe il silenzio e fa chiarezza

Leggi anche: Alvaro Morata ha tradito Alice Campello con Elena Sirigu, ecco cosa ha detto lei

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Campello e Morata: lui la tradisce con Elena, la reazione (furiosa) della influencer; Alvaro Morata ha tradito Alice Campello con Elena Sirigu, l'influencer rompe il silenzio e fa chiarezza; Esclusivo. Lui, lei e l’altra: tutta la verità sul triangolo Morata, Campello ed Elena…; Alvaro Morata e Alice Campello, la rottura sempre più ufficiale: lo strano messaggio del calciatore.

Morata ed Elena Sirigu, Alice Campello furiosa: "Ora parlo io" - Alvaro Morata, Elena Sirigu e Alice Campello: cosa è successo e perché si parla con insistenza di un presunto triangolo amoroso ... corrieredellosport.it