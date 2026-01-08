Alto Calore tra gestione e rincari | parte da Calitri la petizione

Alto Calore, tra gestione e aumenti delle tariffe, è al centro di una petizione promossa dal gruppo Azione Civica a Calitri. La raccolta firme inizierà sabato 10 gennaio presso la Casa della Musica e continuerà anche nei giorni successivi, coinvolgendo diverse attività commerciali del paese. L'iniziativa mira a sensibilizzare sulla situazione e raccogliere il supporto dei residenti in un momento di discussione sui servizi idrici.

Tempo di lettura: < 1 minuto Partirà sabato 10 gennaio la raccolta firme organizzata dal gruppo Azione Civica a Calitri: “Saremo presso la Casa della Musica sabato pomeriggio e domenica per l’intera giornata, poi potrete trovare i moduli in varie attività commerciali del paese”, fanno sapere dal gruppo. La questione è ormai nota: con Decreto presidenziale n. 44 del 28 aprile 2023, la Regione Campania ha imposto il passaggio di Calitri e altri comuni da Acquedotto Pugliese ad Alto Calore. “I Comuni interessati hanno fatto la loro parte, adottando in Giunta le relative delibere con le quali in pratica esprimono il loro dissenso e chiedono alla Regione un passo indietro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Alto Calore tra gestione e rincari: parte da Calitri la petizione Leggi anche: Alto Calore, Errico (FI): “Inaccettabili rincari senza confronto. Subito un’assemblea aperta con sindaci e territori” Leggi anche: Alto Calore, vertice da “remoto” tra società e Palazzo Chigi La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Alto Calore a Benevento, «no» ai rincari: sanniti contro sindaci irpini - Sindaci sanniti compatti nel dire no al maxi incremento tariffario di Alto Calore, ma gli ... ilmattino.it Acqua, scontro Alto calore-sindaci e di notte comuni a secco - Il paventato caro bollette infuria ancora, ma nella roventissima estate di Alto Calore diventa prioritaria un’altra emergenza: i rubinetti a secco. ilmattino.it Alto Calore Servizi S.p.A. ha comunicato l’improvvisa rottura di una condotta adduttrice nel territorio del Comune di San Potito Ultra. I tecnici dell’azienda sono intervenuti tempestivamente e i lavori di riparazione sono attualmente in corso. Il ripristino del ser - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.