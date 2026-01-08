Alto Calore il sindaco De Ieso | Sede via da Benevento e tariffe fino al +46% così si mortifica il territorio
Il sindaco De Ieso critica la decisione di Alto Calore di trasferire la sede da Benevento, considerando questa scelta un danno al territorio. Inoltre, le tariffe dell’acqua potrebbero aumentare fino al 46%, aggravando la situazione per cittadini e imprese. Una mossa che, secondo le autorità locali, rischia di indebolire l’economia e la coesione della comunità, richiedendo un’attenta riflessione sulle implicazioni di questa decisione.
Tempo di lettura: < 1 minuto “Il 2026 si apre con un ulteriore colpo di mano da parte di Alto Calore: la decisione di trasferire la sede da Benevento. Una scelta che, se confermata, segnerebbe l’ennesimo abbandono del territorio. Una decisione ancora una volta assunta senza alcun confronto con i Comuni soci. Tutto questo mentre ai cittadini viene presentata una stangata sulle tariffe dell’acqua: aumenti annui intorno al 10%, con un rincaro complessivo che arriverà fino al +46% entro il 2027. Bollette sempre più alte a fronte di un servizio carente e discontinuo, con interi comuni lasciati senza acqua per giorni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
