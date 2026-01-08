Alters | il thriller psicologico che scuote il Teatro Tor Bella Monaca

Alters è un thriller psicologico in scena al Teatro Tor Bella Monaca di Roma, dal 12 al 14 gennaio 2026 alle ore 21:00. Lo spettacolo esplora le complessità della mente umana attraverso un’indagine intensa e coinvolgente, offrendo al pubblico un’esperienza teatrale riflessiva e sobria. Una rappresentazione che invita alla riflessione, in un contesto intimo e suggestivo, ideale per gli appassionati di teatro e psicologia.

Cosa: Alters, uno spettacolo teatrale tra thriller psicologico e indagine sulla psiche umana.. Dove e Quando: Teatro Tor Bella Monaca (Sala Piccola), Roma, dal 12 al 14 gennaio 2026 alle ore 21:00.. Perché: Un duello verbale serrato che esplora i confini labili tra sanità e follia, promosso per il Giubileo 2025.. Approda nella Capitale, presso il Teatro Tor Bella Monaca, un'opera che promette di trascinare lo spettatore nei meandri più oscuri dell'identità umana. Alters, scritto e diretto da Marianna Adamo, si presenta come un'indagine senza sconti sulla memoria e sul trauma. Inserito nel quadro delle iniziative promosse da Roma Capitale per il Giubileo 2025, in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, lo spettacolo non è solo una messa in scena teatrale, ma un vero e proprio enigma vivente che sfida la percezione del pubblico.

